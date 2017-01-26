Прокуратура вызвала на допрос Александра Клименко

22:47, 26 января 2017
Общество
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Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызвала на допрос экс-министра доходов и сборов Александра Клименко на 30 января и 3 февраля.

Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает ТСН.

Бывшего министра вызывают на допрос в качестве подозреваемого на 10 час 30 января для ряда следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

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Также Клименко вызывают на допрос и 3 февраля в 10 часов для проведения следственных действий.

Клименко инкриминируют участие в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах.

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Теги: #прокуратура#Клименко