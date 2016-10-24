Азаров, Клименко и Захарченко не находятся в розыске Интерпола - нардеп

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

"Азаров, Клименко, Захарченко сейчас не находятся в розыске Интерпола", - написал Луценко.

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По словам нардепа, это произошло из-за того, что их адвокаты предоставили опровержение на ту информацию, которую направила в Интерпол Генпрокуратура.

"Интерпол снял их карты и "думает". Думает уже давно. Судя по всему, может так случиться, что у ГПУ нет хотя бы минимальных доказательств их вины", – добавил депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский Интерпол проведет внутреннюю проверку из-за обвинений в возможном содействии бывшему президенту Виктору Януковичу и его сообщникам.

22 октября заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что некоторые сотрудники украинского бюро Интерпола могли способствовать Януковичу и его соратникам в избежании уголовной ответственности.