Азаров, Клименко и Захарченко не находятся в розыске Интерпола - нардеп
Николай Азаров, Александр Клименко и Виталий Захарченко сняты с розыска Интерпола.
Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook.
"Азаров, Клименко, Захарченко сейчас не находятся в розыске Интерпола", - написал Луценко.
Читайте такжеИнтерпол изучает жалобы адвокатов Януковича по пяти эпизодам
По словам нардепа, это произошло из-за того, что их адвокаты предоставили опровержение на ту информацию, которую направила в Интерпол Генпрокуратура.
"Интерпол снял их карты и "думает". Думает уже давно. Судя по всему, может так случиться, что у ГПУ нет хотя бы минимальных доказательств их вины", – добавил депутат.
Ранее УНИАН сообщал, что украинский Интерпол проведет внутреннюю проверку из-за обвинений в возможном содействии бывшему президенту Виктору Януковичу и его сообщникам.
22 октября заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что некоторые сотрудники украинского бюро Интерпола могли способствовать Януковичу и его соратникам в избежании уголовной ответственности.