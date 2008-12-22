В стремительном падении гривни виноваты условия кредита МВФ?

На стремительное падение курса гривни влияют условия предоставления Украине стабилизационного займа от Международного валютного фонда.

Как сообщает “Немецкая волна”, такое мнение высказал израильский финансовый обозреватель Нимрод ГАЛЬПЕРН на страницах влиятельного делового издания “The Marker”.

Анализируя колебание курса гривни, Н.ГАЛЬПЕРН отметил, что Национальный банк Украины прибегает к постоянному повышению ставки рефинансирования. Однако желаемых результатов эта тактика не приносит и даже угрожает аннулированием правительственных гарантий.

Начиная с июля, отмечает эксперт, реальный уровень обесценивания гривни достиг 46%. Ситуация настолько сложная, что, по мнению аналитика, вернуть ее к лучшему не сможет даже “сизифов труд” украинского правительства.

Как отметил Н.ГАЛЬПЕРН, одним из самых серьезных влияний на курс гривни является требование МВФ не допускать до конца года уменьшения больше чем на 4% золотовалютных резервов Украины, которые в настоящее время составляют почти 33 млрд. долларов.

“В результате этого Киев потерял основные рычаги поддержки национальной валюты на внутреннем и мировом рынках. Кроме того, это значительно ограничивает возможности украинского правительства укротить дальнейший обвал гривни”, - просуммировал аналитик.

Как сообщал УНИАН, МВФ принял решение о выделении Украине кредита stand-by на сумме около 16,4 млрд. долларов для преодоления проблем, связанных с экономическим кризисом.

В ноябре Украина получила первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.