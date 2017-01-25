Эстафета #22PushupChallenge: украинские силовики отжимаются в поддержку ветеранов боевых действий (видео)

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США. Причиной того стала статистика о количестве самоубийств среди американских ветеранов боевых действий, которую обнародовал Департамент по делам ветеранов. Выяснилось, что ежедневно добровольно уходят из жизни 22 бывших бойца. Условием эстафеты является 22 отжимания в течение 22 дней. Их снимают на видео и выкладывают в соцсети с соответствующим хэштегом.

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В Украине флешмоб проводится в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром. Его цель – привлечь внимание к социальным и психологическим проблемам ветеранов после возвращения к мирной жизни.

УНИАН собрал самые яркие видео от украинских военных, которые появились в соцсетях.

В частности, во флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины.

Сотрудники патрульной полиции Одессы выполнили условия эстафеты и передали ее в Департамент патрульной полиции Украины.

Управление патрульной полиции Киева приняло эстафету от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в поддержку воинов-ветеранов, вернувшихся с Востока страны.

Ко всемирному флешмобу присоединился учебный центр Государственной пограничной службы Украины. Военные отжимались, выстроившись в форме пограничного знака.

Пограничникам вызов передали генералы Нацгвардии Николай Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчу, Гусейн Висханов, Виктор Ганущак. Нацгвардейцы отжимались во внутреннем дворике Главного управления Национальной гвардии Украины.

А вот глава Генштаба Виктор Муженко отжимался в собственном кабинете.

Так поддержали ветеранов военные из Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В рекордном #22pushupchallenge от Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного приняли участие более 700 воспитанников и офицеров учебного заведения.

Отдельный горно-пехотный ужгородский батальон отжимался под присмотром служебного пса.

Ветеранов АТО поддержал Михаил Забродский вместе с командованием ВДВ ВС Украины.