Тимошенко заложила в бюджет-2009 доллар по 7,5
12:07, 22 декабря 2008Общество
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А инфляцию - 9,5%
|Александр Турчинов и Юлия Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета в ВР заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.
По его словам, именно такие показатели Кабмин закладывает в проекте госбюджета на 2009 год. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, уровень ВВП в следующем году составит плюс 0,4%.
«Такова позиция Кабинета министров, и она утверждена в макроэкономических показателях», - сказал он.
В то же время А.ТУРЧИНОВ не исключил, что некоторые параметры будут изменены во время заседания правительства и при окончательном утверждении проекта госбюджета.
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