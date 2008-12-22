Тимошенко заложила в бюджет-2009 доллар по 7,5

Кабинет министров Украины прогнозирует, что инфляция в следующем году составит 9,5%, а курс гривни по отношению к доллару - 7-7,50.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета в ВР заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, именно такие показатели Кабмин закладывает в проекте госбюджета на 2009 год. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, уровень ВВП в следующем году составит плюс 0,4%.

«Такова позиция Кабинета министров, и она утверждена в макроэкономических показателях», - сказал он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ не исключил, что некоторые параметры будут изменены во время заседания правительства и при окончательном утверждении проекта госбюджета.