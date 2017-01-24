Протестующие сегодня продолжат блокировать въезды в Киев, анонсировали акции не только на окраинах столицы

Как передает корреспондент УНИАН, организатор акции Олег Ярошевич уверил, что они планируют завершить анонсированную акцию — она будет продолжаться до 20.00, после чего состоится общее собрание митингующих, где будут обсуждены дальнейшие действия.

На вопрос, будут ли участники акции снова собираться и жечь шины, он сказал: "Вы можете не сомневаться. И, наверное, не только на окраинах Киева. Потому что это, уже я вижу, сегодня абсолютно не действенно для них".

Ярошевич также уточнил, что речь идет о продолжении акций сегодня на Житомирской, Одесской и Бориспольской трассах.

В то же время внефракционный народный депутат Владимир Парасюк, который присутствовал на акции и ходил к чиновникам, чтобы передать требования митингующих, сообщил, что совместно с внефракционным депутатом Юрием Деревянко они встретились с министром финансов Александром Данилюком, который, по словам Парасюка, заверил, что рассмотрит предложения митингующих. С премьер-министром, добавил депутат, встречи не было, ведь, по словам Парасюка, его не было на рабочем месте.

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"Данилюк реально услышал и сказал, что идет разбираться с этой ситуацией сейчас, в данный момент, идет рассматривать законопроект, что он обязательно в ближайшее время скажет об этой проблематике, выйдет с каким-то официальным заявлением", - сказал Парасюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня на въездах в Киев около 200 человек участвовали в акции по урегулированию транзита автомобилей с иностранной регистрацией, движение транспорта было утруднено.

По данным полиции, около 200 человек и несколько десятков автомобилей находились на въездах в столицу на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

Участники акций требуют принять изменения в Таможенный кодекс об урегулировании транзита, временного ввоза транспортных средств личного пользования, которыми предусмотрено смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией.