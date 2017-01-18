Жители оккупированной Донетчины страдают от ряженых "обезьян с гранатами в руках" – полиция

Об этом сообщил начальник ГУ НПУ в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Большинство людей во временно оккупированных боевиками "ДНР" городах Донбасса страдают от этих ряженых "обезьян с гранатами в руках". Не надеясь на соблюдение своих прав и помощь в трудном положении, люди обращаются на подконтрольной Украине территории к подразделениям полиции Донетчины с надеждой, что в конце концов преступники понесут наказание за содеянное беззаконие», – отметил глава донецкой полиции.

По словам Аброськина, за прошлый год зарегистрировано 479 уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории. Наибольшее количество правонарушений совершено в городах: Донецк - 307, Горловка - 60, Макеевка - 38, Дебальцево - 28 и Енакиево -17. И это только незначительная часть того, что там случилось в 2016 году.

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По видам преступлений зарегистрировано:

-32 факта убийств, 8 из которых - общеуголовной направленности и 24 факты безвестного исчезновения граждан;

-19 фактов незаконного лишения свободы;

-5 разбойных нападений, совершенных в Донецке и Горловке;

-120 незаконных завладений АМТ, в том числе Донецка - 71, Макеевки и Новоазовского района по 10.

-63 кражи имущества граждан, наибольшее количество совершено в Донецке - 42;

-24 факты мошенничества.

Аброськин также сообщил, что в ЕРДР внесено 84 факта захвата государственных или общественных зданий, 24 факта самоуправства и 26 фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества, которые имели место с начала проведения АТО.

«Мудаку в майке и в горке по фамилии Захарченко порекомендовал прислушаться к словам Иоганна Шиллера и принять их к исполнению: «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх», – написал Аброськин, добавив, что война закончится, а преступники будут наказаны.