Боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки, ранение получил местный житель

Во время минометного обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки получил тяжелое ранение местный житель.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, почему скорое наступление "Л/ДНР" неизбежно

«С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом на улице Суворова, тяжелое ранение получил мужчина 1950 года рождения», - написал он.

По словам Аброськина, сотрудники полиции раненому оказали первую медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО произошло 62 обстрела. Четырех украинских военных ранено, один травмирован, один боец погиб.

На Мариупольском направлении из 120 и 82-мм минометов оккупанты обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутовом, Гранитном, Водяном, Новогригорьевке, Широкином, Талаковке, Марьинке.