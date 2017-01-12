Боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки, ранение получил местный житель
Ранение получил мужчина 1950 года рождения.
Во время минометного обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки получил тяжелое ранение местный житель.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.
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«С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом на улице Суворова, тяжелое ранение получил мужчина 1950 года рождения», - написал он.
По словам Аброськина, сотрудники полиции раненому оказали первую медицинскую помощь.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО произошло 62 обстрела. Четырех украинских военных ранено, один травмирован, один боец погиб.
На Мариупольском направлении из 120 и 82-мм минометов оккупанты обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутовом, Гранитном, Водяном, Новогригорьевке, Широкином, Талаковке, Марьинке.