Российские волонтеры идентифицировали более 850 погибших на Донбассе граждан РФ

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, в 2016 году были идентифицированы личности 80 россиян.

«Единственными, кому небезразличны судьбы уже убитых на территории Украины “защитников” имперской политики Путина, остаются российские волонтеры. Они продолжают составлять списки погибших граждан РФ для того, чтобы потом их семьи и мировое сообщество могло привлечь к ответственности тех, кто послал этих “солдат удачи” на войну в Украину», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 1 января 2017 года российским волонтерам удалось идентифицировать более 850 российских граждан из общего числа погибших на востоке Украины т.н. “добровольцев” и кадровых военных вооруженных сил РФ “ихтамнетов”, а также установить причину их смерти.

При этом в группе констатировали, что руководство РФ продолжает оставаться безразличным к судьбе простых российских граждан, погибших или оставшихся калеками «во время исполнения своего долга перед Путиным на Донбассе». Примером тому – скромные похороны и разовое материальное вознаграждение (и только кадровым военнослужащим).

Как сообщал УНИАН, наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявляет, что зафиксировала очередной похоронный фургон с надписью «200» на украинско-российской границе.