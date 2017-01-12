Миссия ОБСЕ зафиксировала фургон с надписью "груз-200" на границе с Россией
Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявляет, что снова зафиксировала похоронный фургон с надписью «200» на украинско-российской границе.
Об этом говорится в недельном отчете миссии.
"7 января в 3:58 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска «Донецк» увидела фургон, зарегистрированный в Украине, который пересекал границу с Российской Федерациии в Украину. Фургон имел сообщения "Груз-200" на бумаге формата А4 за лобовым стеклом", - отметили в миссии.
При этом наблюдатели не имели возможности проверить, перевозило ли это транспортное средство тела погибших.
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"7 января в 9:43 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска «Донецк» увидела фургон с номерными знаками «ЛНР», у которого на лобовом стекле была надпись на русском языке "Похоронные услуги" и который пересекал границу Украины в Российскую Федерацию. Всего были замечены трое мужчин и одна женщина в гражданской одежде, которые сопровождали фургон. Однако Наблюдательной миссии не удалось установить, был ли внутри фургона гроб или нет", - отметили в СММ.