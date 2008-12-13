В аграрных областях безработица - сезонный фактор

В Тернопольской области в ноябре было зарегистрировано 8,6 тыс. безработных, что на 1,5 тыс. больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного Центра занятости, основной причиной роста безработицы является сезонный фактор, поскольку Тернопольская область - аграрная, и число неработающих в осенние и зимние месяцы традиционно увеличивается. Так, в ноябре 2006 года количество безработных составляло 8,2 тыс. человек, отметили в пресс-службе. Вместе с тем, в Центре занятости признают, что в этом году на увеличение количества безработных повлиял и экономический кризис.

Для граждан, которые обращаются в центры занятости области за содействием в трудоустройстве, в базе данных по состоянию на 1 декабря было 1,9 тыс. вакансий против 2,1 тыс. на соответствующий период прошлого года. Конкурс на одно свободное рабочее место увеличился до 14 человек вместо 12 претендентов, как было по состоянию на 1 декабря 2007 года.

По состоянию на 3 декабря этого года, по данным пресс-службы областного Центра занятости, на учете находились 26 тыс. 926 незанятых граждан. Для сравнения, по состоянию на 1 декабря 2007 года на учете находились 25 тыс. безработных.