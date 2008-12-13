Мировые цены на нефть понизились

... до 46,3-46,4 долл./барр.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 декабря 2008г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,41 (-0,98) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,28 (-1,70) долл./барр. РосБизнесКонсалтинг

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