Мировые цены на нефть понизились
01:22, 13 декабря 2008Общество
1741 0
... до 46,3-46,4 долл./барр.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 декабря 2008г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,41 (-0,98) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,28 (-1,70) долл./барр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter