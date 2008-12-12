Минобороны просит помощи для раненного в Ираке офицера

Тяжело раненый в 2003 году во время выполнения служебного долга в Республике Ирак подполковник в отставке Сергей ГУСАК нуждается в срочной помощи.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Министерства оброни Украины.

В 2003 году во время службы в составе 5-й отдельной механизированной бригады ВС Украины в Ираке подполковник С.ГУСАК получил тяжелые ранения: контузию, остался без левого плеча, пережил две клинические смерти, почти полностью потерял зрение.

Во время перенесенных 31 сложной операции хирурги изъяли из него 6 пуль и 48 осколков.

Указом Президента Украины подполковник С.ГУСАК награжден орденом “За мужество”.

Сейчас состояние здоровья С.ГУСАКА ухудшилось. Он нуждается еще в ряде сложных операций, в частности, по наращиванию плечевого сустава, лопатки, ключицы и пр. Также срочно нужна операция глаз – замена роговицы и кристалика – поскольку неудаленные пулевые осколки приведут к полной потере зрения.

Сложную операцию стоимостью 10,5 тыс. долларов может провести одна из украинских клиник, но у семьи С.ГУСАКА таких средств нет. Поэтому родные и близкие украинского офицера просят о помощи.

Информация о возможности оказания такой помощи размещена на официальном сайте Министерства обороны Украины.