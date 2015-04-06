Губарев пожаловался, что с тремя высшими образованиями стал безработным в Донецке
18:32, 06 апреля 2015Общество
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В сети появился ролик, в котором один из главарей боевиков Павел Губарев рассказывает о себе и жалуется, что стал безработным в Донецке.
Губарев готов занять любую государственную должность в оккупированном Донецке / УНИАН
"Я в Донецке. Никакой общественной или политической должности я не получил", - отметил Губарев.
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По его словам, он готов занять любую государственную должность, так как имеет 3 высших образования.
Стоит отметить, что Губарев решил не комментировать, почему в настоящее время не имеет работы, мол, люди догадаются.
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