"Мы имели дело с попыткой политического давления на канал" - Ткаченко о ситуации с выдачей лицензии 1+1

Об этом в Facebook написал генеральный директор группы компаний «1+1» Александр Ткаченко.

«Лицензию все же выдали! Огромное спасибо всем, кто нас поддержал. Уверен, что ваша поддержка сыграла решающую роль в том, что Нацсовет таки вынужден был поступить согласно закона и выдать лицензию каналу «1+1», - написал он.

При этом Ткаченко отметил, что телеканал столкнулся с "системой двойных стандартов".

«Жаль только, что по мере развития этой истории стало понятно, что мы действительно имели дело с системой двойных стандартов и выборочным подходом конкретно к "Плюсам", и с попыткой политического давления на канал со стороны властных органов», - пишет Ткаченко.

При этом он напомнил, что медийный бизнес не связан с историей "Приватбанка", а личность собственника не может быть основанием для преследований, "даже если кому-то не нравится фамилия Коломойский".

Комментируя заявление Нацсовета о якобы давлении со стороны канала, Ткаченко написал: «странно, что канал может на кого-то давить, если мы публично отстаивали свое законное право. Что, в конечном счете, и было доказано сегодня".

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что Нацсовет выдал телеканалу «1+1» бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание с продленным сроком действия и ждет документального подтверждения, что бенефициарные владельцы канала не изменились.

Директор по юридическим вопросам «1+1 Медиа» Татьяна Смирнова, получая лицензию, отметила, что полный пакет документов, включая информацию о конечных бенефициарах собственниках, Нацсовет потребовал от телеканала 29 декабря 2016 года, был подан вовремя, и с того момента никаких изменений в компании относительно конечных бенефициаров собственников не состоялось.

Напомним, 29 декабря 2016 года журналисты телеканала «1+1» призвали президента Украины Петра Порошенко не допустить лишения канала лицензии на эфирное вещание. Телеканал сослался на информацию из различных источников о попытке отменить решение о переоформлении и продлении лицензии регулятора, принятое 15 декабря 2016 года. На телеканале сообщили, что Администрация президента пытается повлиять на принятие решения Нацсоветом и передачу контроля над каналом в другие руки.

В тот же день, 29 декабря 2016 года, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о намерении выдать телеканалу «1+1» бланк лицензии на эфирное аналоговое вещание не позднее 6 января 2017 года. Нацсовет также обратился к каналу с просьбой подтвердить информацию о том, что экс-акционер «Приватбанка» бизнесмен Игорь Коломойский остался конечным бенефициарным владельцем телеканала.

Справка УНИАН. «1+1» - общенациональный украинский частный телеканал, основан 3 сентября 1995 года. Покрытие вещания - 95% территории Украины. Конечным бенефициарным владельцем является экс-акционер «Приватбанка» бизнесмен Игорь Коломойский. В августе 2008 года генеральным директором группы компаний «1+1» стал Александр Ткаченко, который руководит каналом и медиахолдингом «1+1 Медиа».

«1+1 Медиа» - один из крупнейших медиахолдингов в Украине. Группа объединяет 5 телеканалов - «1+1», «2+2», ТЕТ, «1+1 International» и ряд других медиаактивов.