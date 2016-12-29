Независимый медиа-профсоюз Украины заявил о поддержке 1+1 и готовности помочь в случае "продолжения давления на канал"

Независимый медиа-профсоюз Украины заявил, что поддерживает телеканал 1+1 в связи с неполучением лицензии на аналоговое вещание несмотря на единодушное голосование Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания за переоформление и продление лицензии для канала. Об этом говорится на сайте НМПУ.

При этом председатель НМПУ Игорь Чайка заявил, что также вызывает обеспокоенность информация о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала.

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«...в случае несоблюдения Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания своих обязательств и продолжения давления на канал, НМПУ оставляет за собой право обратиться за поддержкой к влиятельным международным партнерским организациям и учреждений для возвращения ситуации в законное русло и прекращения вмешательства властных структур в работу независимых СМИ», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 декабря руководство и сотрудники телеканала 1+1 обнародовали обращение к президенту и премьер-министру Украины, а также спикера Совета.

В нем, в частности, речь шла о попытке лишить телеканал лицензии. Утром первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.

Позже председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, потому что уже принято решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о продлении срока действия документа.