Вынужденная граница

Блокпосты на Донбассе начали появляться в разгар боевых действий еще в 2014 году. Таким образом украинская армия укрепляла границы городов от боевиков. Последние, в свою очередь, руководствовались похожими целями.

Тогда все блокпосты выглядели примерно одинаково: железобетонные блоки, преграждающие дорогу в шахматном порядке, палатки, одинокий флаг. Количество военных и техники отличалось в зависимости от стратегической важности конкретного участка дороги.

Досмотры транспортных средств и пассажиров при пересечении блокпостов проводились по обе стороны – и на контролируемой, и на неконтролируемой Украиной территории. Проходили они по схожему «сценарию»: пассажиры выходили из автобусов, выстраивались в очередь и ждали, когда военные или боевики проверят их сумки и документы. Собственно, в 2014-м году ничего, помимо паспорта, для свободного проезда «границ» не требовалось. В 2015-м ситуация изменилась.

21 января 2015 года в зоне АТО начал действовать пропускной режим. То есть, для пересечения линии разграничения потребовался специальный пропуск. Но и с получением такого документа, и с его использованием, сразу начались проблемы.

В теории все выглядело просто: желающие получить заветную бумагу должны были подать соответствующую заявку и целый список других документов, подтверждающих личность и цели пересечения «границы», в один из отделов тогда еще милиции в Мариуполе, Дебальцево, Старобельске или Великой Новоселке, подождать, максимум, 10 дней, забрать бумагу и спокойно ехать с подконтрольной Украине территории в зону АТО. Если же человек, наоборот, хотел въехать с оккупированных территорий на подконтрольные Украине, он должен был пройти такую же процедуру, подав соответствующую заявку на крайний блокпост украинских военных.

На практике все пошло на перекосяк. Первое неудобство для граждан заключалось в том, что собрать необходимый для получения пропуска пакет документов, что для многих переселенцев оказалось невыполнимым требованием – люди уже проживали на подконтрольной Украине территории, а их документы остались дома – на территориях, контролируемых боевиками. Второе – даже успешная подача заявки не гарантировала скорого получения пропуска: ожидание могло затянуться на недели, а то и на месяц. В результате, к примеру, те граждане, кто подавал документы на украинские блокпосты, вынуждены были рисковать жизнью, раз за разом приезжая получать заветный пропуск, но возвращаясь домой ни с чем.

Легкий заработок на линии разграничения

Естественно, на почве тотальной неразберихи и бюрократии, в деле выдачи пропусков для пересечения линии разграничения расцвела коррупция. К примеру, пока на подконтрольных Украине территориях граждане ждали свои документы до четырех недель, на неподконтрольных территориях, за определенную плату, местные жители оформляли себе пропуски буквально за несколько дней. По словам дончанки Валентины, получить заказанный честным путем пропуск ей не удалось и пришлось покупать его в Донецке за 1,5 тысячи гривен.

Женщина убеждена, что подобный «бизнес» существовал по договоренности обеих сторон. «Пропуск ведь был настоящим, а выдали его здесь [в оккупированном Донецке]. Значит, что? Значит, между собой договорились, чтобы с людей деньги стягивать», – предполагает она.

Коррупционные злоупотребления и долгий срок оформления очень быстро скомпрометировали бумажные пропуски и уже в июле 2015 года была введена электронная система выдачи разрешений на пересечение линии разграничения.

«Новая система пропускного режима в зоне проведения АТО призвана сократить сроки и улучшить качество проверок, а также преодолеть коррупцию при выдаче пропусков», – подчеркивал секретарь СНБО Александр Турчинов.

С введением электронной системы получение пропуска действительно упростилось, а необходимость давать взятки чиновникам сошли на нет. В первую очередь, из-за того, что у желающих получить такое разрешение исчезла необходимость контактировать с ними.

На сегодняшний день, получить пропуск очень просто: после заполнения соответствующей заявки в «Реестре разрешений на перемещение лиц в районе проведения АТО» на сайте Службы безопасности Украины, граждане получают соответствующее уведомление (на почту или в личный кабинет) и могут беспрепятственно пересекать блокпосты по предъявлению только паспорта гражданина Украины.

Вместе с тем, новый способ получения пропусков спровоцировал появление и нового способа нажиться на тех, кому такие пропуска нужны. «Есть люди, которые якобы «помогают» быстрее оформить пропуски через сайт, а на самом деле просто берут с человека деньги за заявку, которую тот мог подать самостоятельно», – рассказывает глава общественной организации «Фундация 101», правозащитник Андрей Богданович («Фундация 101» уже второй год занимается проектом «Прифронтовая инспекция», цель которого – регулярный мониторинг соблюдения прав человека при пересечении линии соприкосновения, упрощение этого процесса и преодоление коррупции в этой сфере).

По его словам, чаще всего в лапы мошенников попадают пенсионеры или те, кто впервые сталкивается с оформлением пропуска и остерегается долгой и сложной процедуры.

Еще один легкий способ заработка на линии разграничения для особо пронырливых – это так называемая продажа места в очереди. «Те, кто хотят заработать, еще с ночи или с раннего утра занимают очередь, просто в ней едут, а потом продают место другому лицу, которое становится на их место», – рассказывает Богданович.

То, что подобного рода услуга пользуется спросом вообще не удивительно. Длинные очереди – грустные реалии контрольно-пропускных пунктов. В такой очереди можно простоять и 10, и 15 часов, поскольку поток людей может быть несоизмеримым с пропускными возможностями контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) (7-8 тысяч человек в сутки). К примеру, по словам заместителя главы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН) Надира Минбашиева, через все КПВВ за день может проходить 25-30 тысяч человек. Нередко людям приходится ночевать в «серой зоне», потому что, к примеру, выехав с неподконтрольной территории, они просто не успевают пересечь подконтрольную.

Кроме того, длинные очереди и долгий процесс проверки на линии разграничения создают дополнительные коррупционные возможности. «Есть общая очередь, а есть льготная, в которую входят люди с детьми до года, люди с инвалидностью. Так вот фиксируются случаи, когда люди не из льготной категории дают взятку пограничнику, который контролирует движение во время въезда на КПВВ, и проезжают по льготной очереди», – подчеркивает Богданович.

Кому пропускная система не помеха, так это контрабандистам. На самих КПВВ попытки провезти товары с нарушениями фиксируются не часто. А партии «контрабанды» невелики. К примеру, чуть больше месяца назад пограничники сообщали о девяти автомобилях, которые «пытались через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» незаконно перевезти 350 кг мяса, кофе, 400 кг семян расторопши, гранитные плиты, батарейки и насосную станцию на общую сумму почти 127 тысяч гривен».

По словам местных жителей, преимущественно контрабанду возят не через КПВВ, а другими путями. Причем, граждане, выстаивающие многочасовые очереди на линии разграничения, по их же словам, проехать такими «тропами» не могут. «Эти территории опасные и контролируются военными, которые, по идее, не должны никого пропускать», - сетуют они.

Очередь страшней обстрела

Пропускной режим на Донбассе продолжает действовать и сегодня. Однако пропускные пункты за два года ощутимо изменились. На сегодняшний день по линии разграничения работает пять (КПВВ) – «Марьинка», «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Станица Луганская». По словам очевидцев, все они, по сути, являются границей.

«Действующие КПВВ достаточно хорошо обустроены. По внешнему виду и проверкам похожи на пункты как на границе, к примеру, с Польшей. Единственное, что на КПВВ проверяют пограничники и фискальная служба, а на обыкновенной границе вместо фискальной службы работают таможенники», – говорит Андрей Богданович.

Что касается бытовых условий, то, по его словам, по сравнению с 2015 годом, обустройство КПВВ ощутимо улучшилось: установлены навесы от непогоды, увеличилось количество туалетов, появились заметные таблички о заминировании обочин. Еще в 2015 году таких табличек или не было вовсе, или они были едва видны. «Люди долго стояли в очереди, и когда еще не было туалетов, могли просто сойти на обочину и подорваться на мине или растяжке. Такие случаи были, и не единичные», – говорит правозащитник.

Пугающая правда, но мины вдоль трассы, впрочем, как и обстрелы блокпостов, уже давно не вызывают эмоций у частых посетителей КПВВ. К примеру, согласно опросу граждан, который «Фундация 101» проводила в ноябре 2016-го года на работающих КПВВ, наибольшую обеспокоенность у людей вызывают длинные очереди (81% опрошенных), а вовсе не обстрелы (55%) или заминированные обочины (9%).

По словам Андрея Богдановича, подобная тенденция сохраняется последние полгода. «Люди привыкли к тому, что бывают обстрелы. Они вынуждены жить в таких условиях, и никуда не могут от этого деться. А вот очереди – это то, с чем они сталкиваются ежедневно при пересечении линии пересечения, и это усложняет им жизнь», – говорит правозащитник.

Три сценария оптимизации

Специалисты предлагают различные сценарии, которые способны изменить нынешнее положение вещей и помочь решить главную проблему КПВВ – долгие очереди.

По словам Андрея Богдановича, весомая часть «очереди» – это люди, которые выезжают, покупают все необходимое, снимают деньги с карточек и возвращаются. Поэтому разгрузить очередь можно было бы благодаря полноценной работе так называемых логистических центров.

Напомним, что еще летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко дал поручение ускорить открытие в зоне АТО гуманитарно-логистических центров, в которых предусмотрена возможность функционирования мобильных банковских учреждений и где люди смогли бы купить еду и лекарства по ценам ниже, чем на оккупированных территориях и вернуться назад, не пересекая КПВВ.

По идее, находится логистические центры должны в «серой зоне» – между нулевым блокпостом и КПВВ. Но, к сожалению, на сегодняшний день инициатива не реализована надлежащим образом. «В действующие логистические центры ездит очень мало людей, потому что там маленький выбор товаров, а предприниматели, в свою очередь, туда особо не едут, потому что мало покупателей, малый спрос на их товары. Замкнутый круг…», – объясняет Богданович.

Кроме того, предполагалось, что люди, едущие в логистический центр на закупки, не будут стоять в общей очереди на КПВВ. «Однако, были случаи, когда люди из общей очереди возмущаются, что человек едет без очереди, останавливали его транспорт, драки происходили. Возможно, поэтому, по факту, пограничники чаще всего ставят направляющихся в логистический центр в общую очередь. При этом, если люди уже выстояли очередь, им проще уже пересечь КПВВ, и купить себе все необходимое на подконтрольной территории, где больше выбор товаров и возможностей снять средства и так далее», – объясняет Андрей Богданович.

Заместитель главы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН) Надир Минбашиев, в свою очередь, полагает, что проблему долгих очередей может решить упрощение процедуры осмотра. «К примеру, не занимать много времени на бабушку, которая везет с собой одну сумку. Она, скорее всего, не будет везти с собой оружие... Кроме того, когда люди проходят КПВВ, после физического осмотра пограничниками они проходят еще через контроль СБУ. То есть, повторно те же процедуры. Это очень удлиняет процесс», – объясняет он.

В свою очередь, чиновники в военно-гражданских администрациях уверены, что нагрузка на существующие КПВВ уменьшится с открытием новых. Однако здесь существует две проблемы. Во-первых, такую инициативу не поддерживают боевики, осевшие в некоторых районах Луганской области. Напомним, КПВВ «Золотое» на Луганщине не удается запустить с марта прошлого года.

Во-вторых, по словам Богдановича, не стоит особо рассчитывать, что дополнительный КПВВ действительно разгрузит очереди. «Это только кажется логичным, что, если увеличить количество КПВВ, значит, нагрузка на них станет меньше. По факту, люди начинают ездить больше», - констатирует он.

Какие бы сценарии оптимизации по разгрузке контрольно-пропускных пунктов на этой импровизированной «границе» не существовали, по-хорошему, не должно существовать самой границы. Этого хотят все, кто хоть раз стоял в очереди на линии разграничения по любую из ее сторон. С другой стороны, до окончания боевых действий об этом не может быть и речи. Иначе вместо тех, кто едет за дешевыми продуктами или в гости к родственникам, приехать могут «Грады» и танки.

Ирина Шевченко