В Одессе прошел факельный "Марш чести" ко дню рождения Степана Бандеры

Как передает корреспондент УНИАН, активисты партии «Свобода», движений «Сокол», «Правый сектор», «Национального Корпуса» и других с факелами в руках прошли от памятника Шевченко в одноименном Центральном парке культуры до памятника Дюку на Приморском бульваре, где состоялось вече.

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«Мы организовали этот марш, чтобы почтить память путеводителя украинской нации Степана Бандеры. Этот человек как политический, военный и подпольный деятель, до самого конца боролся за Украину», - сказал соорганизатор марша Константин Василец.

Организаторы акции и лидеры одесских патриотические организаций выступили с речами, в которых вспомнили о героях Украины и воинах АТО.

Погибших помянули минутой молчания, а само вече закончили исполнением гимна Украины.

На пути следования по центральным улицам города активисты выкрикивали патриотические лозунги и зажигали шашки. Их сопровождали сотрудники полиции.

Справка УНИАН. Такие мероприятия уже стали традиционными и проходят ежегодно 1 января, в день рождения проводника Организации украинских националистов.

Бандера был одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН). Под контролем ОУН действовала Украинская повстанческая армия, в годы Второй мировой войны сражавшаяся против советских и немецких войск. Бандера, арестованный немецкими властями в 1941 году, после окончания войны оказался в Западной Германии, где в 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году указом президента Виктора Ющенко Бандере было присвоено звание Героя Украины. После смены власти и прихода Виктора Януковича суды отменили это решение на основании того, что Бандера не был гражданином Украины.