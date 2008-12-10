СБУ настаивает на законности поставок оружия в Грузию

Служба безопасности Украины настаивает на том, что Украина на законных основаниях с соблюдением всех международных обязательств осуществляла поставки вооружений в Грузию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, "эксперты СБУ, как участники следственных комиссий, принимали участие во всех проверках и уже дали свой вывод... Документально опровергнуты все клеветнические утверждения о якобы незаконных поставках вооружения в Грузию".

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что на государственном уровне при участии причастных к функционированию системы военно-технического сотрудничества министерств, ведомств и организаций были проведены тщательные проверки, которые подтверждают законность поставок вооружения в Грузию, а также их соответствие международным нормам.

"Эксперты четко указывают, что в отношении Грузии не существует никаких ограничений на поставку вооружения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, при всех передачах вооружений осуществлялся контроль доставки груза конечному потребителю, в том числе путем получения сертификатов подтверждения доставки.

"Это является доказанным фактом. Кроме того, Украина в соответствии со своими обязательствами в рамках международных режимов контроля за вооружением регулярно отчитывалась перед ООН и ОБСЕ об осуществлении поставок Грузии", - подчеркнули в пресс-службе СБУ. При этом добавили, что "никаких фактов вербовки или участия украинских военных в российско-грузинском конфликте не было".

Как сообщал УНИАН, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставки Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права Валерий КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия обнаружила факты поставок в Грузию украинского оружия из военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. Также он утверждал, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам, а также о том, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Между тем представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны не раз опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках оружия в Грузию.

17 ноября СБУ заявила, что в рамках расследования уголовного дела по факту разглашения государственной тайны следователями СБУ завершена проверка обстоятельств поставок товаров военного назначения в Грузию. По результатам определенных законодательством следственных действий никаких нарушений национального законодательства Украины и международных соглашений не выявлено.