В Виннице правоохранители пресекли деятельность 14 игорных заведений (фото, видео)

По словам и. о. начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, во время практического этапа общегосударственной оперативно-профилактической отработки по пресечению незаконного игорного бизнеса в г. Виннице одновременно были проведены санкционированные судом обыски в заведениях, которые подпольно занимались организацией азартных игр, сообщает пресс-служба Винницкой Нацполиции.

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В ходе обысков полицейские Винницкого отдела полиции совместно с работниками Винницкой местной прокуратуры и управления защиты экономики в Винницкой области УЗЕ Нацполиции Украины изъяли 186 системных блоков, 190 мониторов, 13 флеш-накопителей, 25 Wi-Fi роутеров, 53 наблюдения, 163 клавиатуры, 150 оптических манипуляторов. Кроме того, изъяты документы о деятельности игорных заведений, «черная бухгалтерия», почти 25 тысяч гривен незаконно полученной прибыли и 25 единиц рекламной продукции.

Обыски были проведены в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Такое правонарушение наказывается штрафом от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, причастные к деятельности гральнихзакладів.

Работа по пресечению незаконного игорного бизнеса продолжается на территории всей области.