"Сказочная галерея": центр Одессы "нарядили" к новогодним праздникам (видео)

На Дерибасовской к праздникам представили новую иллюминацию, передает ТСН.

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"Гирлянды на всех деревьях образуют освещенную разноцветными огнями сказочную галерею. Прямо посреди улицы установили шесть огромных стилизованных елочных шаров со светодиодами. Каждая - диаметром в четыре метра, украшена орнаментом из снежинок и звездочек", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны.