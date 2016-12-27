"Сказочная галерея": центр Одессы "нарядили" к новогодним праздникам (видео)
16:32, 27 декабря 2016Общество
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В центре города представили новую новогоднюю иллюминацию.
Центр Одессы украсили к праздникам / скриншот
На Дерибасовской к праздникам представили новую иллюминацию, передает ТСН.
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"Гирлянды на всех деревьях образуют освещенную разноцветными огнями сказочную галерею. Прямо посреди улицы установили шесть огромных стилизованных елочных шаров со светодиодами. Каждая - диаметром в четыре метра, украшена орнаментом из снежинок и звездочек", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны.
Сказочная галерея: на Дерибасовской представили новую новогоднюю иллюминацию
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