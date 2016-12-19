Изящные огни и 15 видов украшений: в Киеве зажигают главную новогоднюю елку страны

26-метровая елка, которую привезли из села Вишневце Ивано-Франковской области, установлена на Софиевской площади столицы.

Нынешняя столичная елка на Софийской площади украшена очень изящными огоньками, благодаря чему будет казаться, будто новогодняя красавица припорошена сверкающим снежком.

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Основной цвет елочных украшений – желтый.

Деревянные игрушки повешены на специальные тросы, а сверху размещены игрушки из пенопласта, которые в случае падения не землю не составят никакой угрозы для отдыхающих.

Ранее сообщалось, что ее ветви украсят 1 тысячей яворовских игрушек, сверху книзу спиралью падать гирлянды, длина которых в целом составит 3 километра, также на елке будет 42 тыс. фонариков.

Среди игрушек - и символы 2017 года – петушки. Игрушки - красно-зелено-золотистой палитры цветов. Всего на елке должно быть 15 различных видов украшений.