Кризис должен подтолкнуть медицинскую элиту к реформам

Министерство здравоохранения Украины призывает специалистов приобщиться к разработке антикризисных мероприятий в медицинской отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, приобщиться к работе по подготовке антикризисных мероприятий, которые бы минимизировали потери в медицине, не уменьшив уровня предоставления помощи гражданам, ведомство предлагает всем небезразличным специалистам в отрасли охраны здоровья: народным депутатам, членам обществ врачей, представителям ассоциаций врачей, профсоюзных организаций, а также лично доктору медицинских наук, профессору Ольге БОГОМОЛЕЦ.

“Кризисная ситуация в стране должна побуждать медицинскую элиту к внедрению долгожданных реформ в системе здравоохранения”, – говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также отмечают, что в министерстве уже создана и работает рабочая группа по разработке антикризисных мероприятий в медицинской отрасли, в состав которой вошли ведущие специалисты по социальной медицине, представители региональных управлений здравоохранения.