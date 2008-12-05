В центре Тернополя обнаружен артснаряд

В центре Тернополя обнаружен артиллерийский снаряд времен ІІ Мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сначала рабочие, которые клали бордюр на ул. Клинической, обнаружили патроны. После этого они позвонили спасателям.

На место вызова приехали работники пиротехнической службы областного управления МЧС, которые оградили место находки и близлежащую территорию. Во время обследования было обнаружено 125 гильз от патронов и артснаряд калибра 76 мм. Его работники МЧС извлекли для обезвреживания.

Всего в 2008 году, по данным центра пропаганды областного управления МЧС, в области выявлено 2370 взрывоопасных предметов.