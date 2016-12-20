В Польше предъявлены обвинения мужчине, который выкрикнул на марше "Смерть украинцам!"

Как передает Европейская правда, подозреваемый Адриан Н. является жителем города Ропчице и имеет высшее образование. На основе выдвинутых обвинений ему грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

По словам прокурора Марты Пентковской, пресс-секретаря прокуратуры в Перемышле, подозреваемый, который признался, что принимал участие в марше, можно увидеть в двух видеозаписах, сделанных на улицах Перемышля.

На одном из видео можно увидеть и услышать, что он кричал: "Польский Перемышль, польский Львов", а на втором видео слышен его призыв: "Смерть украинцам".

Читайте такжеАналитик об акциях радикалов в Польше: украинцы не смогут чувствовать себя в безопасности

Сообщается, что подозреваемый категорически отрицает, что именно он выкрикивал эти лозунги.

Прокурор добавила, что автор второго видео узнал подозреваемого и указал, что именно он выкрикивал антиукраинские лозунги.

"Учитывая то, что подозреваемый не признает, что выкрикивал "Смерть украинцам", а свидетель его опознал и подтвердил, что кричал он, то необходимо будет провести идентификацию голоса на записи", - сообщила Пентковская.

Сообщается, что организаторы марша заявляют, что сделанное видео является провокацией, и высказывают сомнения относительно самой записи.

Как сообщал УНИАН, в польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".

Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что инцидент на марше в Перемышле является провокацией, «в которой есть рука Кремля».