Посол Польши увидел "российский след" в инциденте на марше в Перемышле, на котором выкрикивали "Смерть украинцам!" (исправлено)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков» в Киеве.

«Сегодня у нас ситуация такая, что Перемышль становится городом провокаций. Механизм такой же, как у российской гибридной войны. Есть какая-то демонстрация и кто-то крикнул: «Смерть украинцам!», 10 минут - и фильм в социальных сетях. А затем из соцсетей он попадает в медиа. Эффект такой, как хотели провокаторы. Все об этом говорят, и есть проблема украинско-польских отношений», - сказал Пекло.

В то же время, подчеркнул посол, проблем в отношениях поляков и украинцев нет. «В Польше есть миллион украинцев, которые работают и учатся, и вообще проблем нет», - сказал Пекло.

Он также считает, что к провокациям во время марша в Перемышле причастна Москва. «Рука Кремля есть. Мое мнение такое, что для Кремля, для путинской России не так просто строить прокремлевские лобби в Польше и Украине, особенно после аннексии Крыма и войны на Донбассе. Что можно сделать? Лучше всего - это поссорить поляков и украинцев, и это можно просто сделать через историю памяти», - сказал Пекло.

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Как сообщал УНИАН, в Перемышле 10 декабря состоялся «Марш орлят перемышльских и львовских» («орлятами» называли бойцов польско-украинской войны за Галицию 1920 года с польской стороны). Организаторами марша выступили правые организации «Всепольская молодежь», «Национально-радикальный лагерь», неформальная группа «Патриотический Перемышль», а также заведение культуры Подкарпатского воеводства - Культурный центр в Перемышле.

Когда колонна проходила мимо Украинского народного дома, один из участников закричал на польском языке: «Смерть украинцам!».

Посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Украина требует провести расследование антиукраинского инцидента во время марша в Перемышле.