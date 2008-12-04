Если из крана пойдет зеленая вода, Киевэнерго просит звонить 0-88

С 10 декабря частично в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском и Подольском районах будут проводиться испытания тепловых сетей на плотность методом введения красителя – флуоресцеина.

Об этом сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

В случае выявления в кранах горячего водоснабжения воды зеленого цвета АК просит киевлян не употреблять ее для стирки, еды и т. п. и сообщить об этом по телефону информационно-справочной службы АК „Киевэнерго” 0-88.

Компания информирует, что одна испытательная зона охватывает территорию: вдоль реки Лыбидь, улиц Старовокзальной, Жилянской, Златоустивской, проспекта Победы, улиц Павловской, Дмитриевской, Полтавской, Пимоненко, Студенческой, Дончука, Кудрявского спуска, улиц Кудрявской, Вознесенского спуска, Кияновского переулка, Андреевского и Владимирского спусков, улиц Грушевского, Короленковской, Гайдара, Терещенковской, Владимирской, Малоподвальной, Паторжинского, Михайловской площади;

Другая зона испытаний охватывает территорию: вдоль реки Лыбидь, улиц Уманской, Вокзальной, Ползунова, Лукашевича, Воздухофлотского проспекта, улиц Стадионной, Тополиной, Фучика, Уманской, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Андрея Головко, Соломенской, Амосова, Клинической, Петра Заломова, Огородной, Докучаевской, Ивана Неходы, Петра Красикова, Кудряшова.