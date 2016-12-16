Суд по иску военной прокуратуры вернул Минобороны 350 гектаров земли в Одесской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, Одесский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым признаны недействительными договоры аренды земли, заключенные между Тарутинской районной госадминистрацией и частным предприятием.

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«Суд обязал коммерческую структуру вернуть Министерству обороны земельные участки общей площадью 350 га. Указанные земельные участки входят в состав земель Тарутинского общевойскового полигона и предназначены для тренировки военнослужащих и повышения их боевой выучки», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что распоряжением Тарутинской районной администрации Одесской области в 2008 году эти земли, вопреки целевому назначению, были незаконно изъяты у Минобороны и предоставлены частному предприятию для выращивания сельскохозяйственной продукции.

«Следует отметить, что, стоимость земель военного полигона составляет 1,15 млн грн», - говорится в сообщении.

Сейчас военной прокуратурой принимаются меры для реального исполнения решения суда, которым земли будут возвращены законному пользователю - Министерству обороны Украины.