Сайт Минобороны не работает из-за кибератаки
17:21, 13 декабря 2016Общество
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Сайт Министерства обороны Украины сейчас не работает время из-за кибератаки.
Сайт Минобороны недоступен / Скриншот
Об этом сообщили «Радио Свобода» в пресс-службе Минобороны.
Других подробностей в ведомстве не привели.
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Напомним, в начале декабря произошла серия кибернападений на официальные финансовые учреждения.
В аппарате Службы безопасности Украины утверждают, что вредоносный программный инструмент, использованный в атаке 6 декабря на сайт Государственного казначейства и Министерства финансов, – тот же, что и во время прошлогоднего инцидента, из-за которого сотни тысяч домов в Ивано-Франковской области оставались без света и в котором обвинили Россию.
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