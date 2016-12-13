Сайт Минобороны не работает из-за кибератаки

17:21, 13 декабря 2016
Общество
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Сайт Министерства обороны Украины сейчас не работает время из-за кибератаки.

Сайт Минобороны недоступен / Скриншот

Об этом сообщили «Радио Свобода» в пресс-службе Минобороны.

Других подробностей в ведомстве не привели.

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Напомним, в начале декабря произошла серия кибернападений на официальные финансовые учреждения.

В аппарате Службы безопасности Украины утверждают, что вредоносный программный инструмент, использованный в атаке 6 декабря на сайт Государственного казначейства и Министерства финансов, – тот же, что и во время прошлогоднего инцидента, из-за которого сотни тысяч домов в Ивано-Франковской области оставались без света и в котором обвинили Россию.

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Теги: #хакеры#Минобороны#кибератака