"Он отпускал сепаратистов": в Одессе появилось чучело судьи, который рассматривает дело 2 мая

Об этом информирует местное издание «Думская».

Пока не понятно, какая организация или группа активистов имеет отношение к этой акции.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у других - иные меры пресечения.