Адвокат о преследовании Безъязыкова: так армейское руководство хочет скрыть правду об Иловайском котле

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение на пресс-конференции высказал адвокат Безъязыкова Олег Веремеенко.

Он отметил, что доводы прокуратуры относительно того, что якобы Безъязыков сотрудничал в плену с "ДНР", не выдерживают критики.

Адвокат пояснил, что российскую военную форму без опознавательных знаков, а также оружие без патронов его подзащитному выдали в плену для того, чтобы попытаться завербовать другого пленного – подчиненного Безъязыкова по фамилии Косинский. Веремеенко подчеркнул, что попытка вербовки не удалась, а привлекли Безъязыкова к ней под угрозой расправы.

Также он отметил, что не стоит доверять свидетелю, который указал, что Безъязыков добровольно сотрудничал с террористами, поскольку есть десятки людей, которые были в плену, и которые готовы дать свидетельские показания о невиновности его подзащитного.

По мнению адвоката, есть определенные политические силы, влиятельные лица, которые не были заинтересованы в возвращении Безъязыкова живым из плена.

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"И они очень сильно расстроились, когда он вернулся, поскольку он видел Иловайский котел собственными глазами, и его показания как старшего офицера по этому делу (об Иловайском котле – УНИАН) являются очень важными, как и показания других офицеров 30-й бригады и 8-го армейского корпуса, и других подразделений, которые были там. Потому что уже сейчас переписывают историю: кого там не было – тех награждают, повышают в звании. А кто там действительно был – о них забыли. Я не могу обвинить кого-то конкретно, но это те люди, которые бросили наших солдат в котле и сбежали, и именно они стоят за этим преследованием. И я не исключаю даже подкупа этими лицами чиновников из прокуратуры, СБУ для того, чтобы, возможно, даже физически уничтожить полковника Безъязыкова", – сказал адвокат в ответ на вопрос относительно мотивов следствия преследовать Безъязыкова.