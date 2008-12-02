Количество махинаций в банковской сфере увеличилось на 22%

В этом году на 22% увеличилось количество махинаций в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Государственного департамента борьбы с экономической преступностью МВД Украины Леонид СКАЛОЗУБ.

По его словам, в данное время МВД тесно сотрудничает со службами безопасности «Ощадбанка», «Райффайзенбанк Аваль» и несколькими другими банками, и это сотрудничество помогает выявлять нарушения во время операций по оформлению и выдаче кредитов.

«К сожалению, многие другие банки, ссылаясь на банковскую тайну, плохо идут на сотрудничество с правоохранительными органами. Наверное, они переживают за свой имидж», - сказал Л.СКАЛОЗУБ, заметив, что если бы такое сотрудничество велось, то многие финансовые преступления можно было бы предупреждать и своевременно выявлять.

Затрагивая тему деятельности кредитных союзов, которых в настоящее время в Украине насчитывается более 800, Л.СКАЛОЗУБ проинформировал, что в этом году в кредитных союзах было раскрыто 338 злоупотреблений с деньгами вкладчиков.

По словам Л.СКАЛОЗУБА, сегодня наблюдается «интерес граждан к кредитным союзам». Такую тенденцию он объяснил тем, что кредитные союзы предлагают большие, чем банки, проценты по вкладам, чем и привлекают вкладчиков.

В то же время он отметил, что из-за несовершенства действующего законодательства кредитные союзы, которые не занимаются хозяйственной деятельностью, по сути, не отчитываются перед налоговой инспекцией, а единственная структура, на которую возложен контроль над деятельностью этих союзов (Госфинуслуг), по словам Л.СКАЛОЗУБА, недобросовестно выполняет свои обязанности. В результате такой бесконтрольности создается поле для мошенничества с деньгами вкладчиков.