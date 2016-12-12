Из Украины выдворили "вора в законе" по кличке Тенго Гальский (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что его оперативники задержали в аэропорту «Борисполь».

Установлено, что мужчина 1982 года рождения является уроженцем Грузии, однако постоянно проживал в Санкт-Петербурге. Там он в 2014 году был «коронован» девятью «ворами в законе».

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На территорию Украины он прибыл в октябре, чтобы установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, сплачивать отдельные организованные группы для усиления их преступной деятельности.

«Также в планы «Тенго Гальского» входила организация, проведение и непосредственное участие во встречах (так называемых «сходках») представителей преступных объединений для решения основных уголовных вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния», - говорится в сообщении.

По словам в.и.о главы Нацполиции Вадима Трояна, иностранца принудительно выдворили с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года.

В полиции напомнили, что в середине ноября полицейские выдворили из Украины еще одного «вора в законе», известного в криминальных кругах как «Дато Тобольский».