Из Украины выдворили "вора в законе" Дато Тобольского (фото, видео)

Из Украины выдворили «вора в законе» Дато Тобольский (настоящее имя Давид Гваджая). Об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности председателя Нацполиции Украины Вадим Троян.

Троян сообщил, что уроженец Грузии, который имел российское гражданство, в 2013 году создал в Чехии ОЗУ. Банда занималась вымогательством и поддерживала тесные "деловые" отношения с криминальными авторитетами в постсоветских странах.

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"16 марта этого года он был задержан в Чехии по статье "вымогательство", 28 октября его освободили. И уже 30 октября Дато Тобольский пересек государственную границу Украины в пункте "Краковец" прибыл в Киев, где по оперативной информации должен был встретиться с другим "вором в законе". Благодаря работе оперативников уголовного розыска сегодня утром Дато Тобольский выдворен из Украины", - сообщил Троян.

Напомним, 4 ноября в Киеве полиция задержала гражданина Грузии Папуна Угрехелидзе, который приехал получить статус «вора в законе».

Криминальный «авторитет» прибыл в Киев, чтобы по воровским «традициям» получить статус «вора в законе».

Задержанный имеет несколько судимостей. Мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы как на территории Украины, так и за ее пределами. Он известный в криминальной среде за систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений, пропаганда «воровских традиций» среди молодежи. 4 ноября Угрехелидзе был выдворен за пределы Украины.