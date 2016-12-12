Столкновение почти 50 автомобилей в США: среди жертв масштабного ДТП был украинец

Об этом сообщает ТСН.

Выходец из Хмельнитчины жил в Чикаго 4 года и работал водителем грузовика.

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Кроме украинца, в аварии погибли еще два человека, 11 получили травмы. Причиной столкновения называют плохие погодные условия.

Друзья покойного собирают деньги, чтобы доставить его тело домой. Украинские дипломаты сейчас проверяют информацию и готовятся оказать помощь родственникам.

Авария произошла утром 8 декабря по местному времени.