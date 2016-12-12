Столкновение почти 50 автомобилей в США: среди жертв масштабного ДТП был украинец

20:27, 12 декабря 2016
Общество
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ДТП с участием почти полусотни авто произошло в штате Мичиган на прошлой неделе. Однако, только сейчас друзья украинца сообщили в соцсетях о его гибели. 

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Об этом сообщает ТСН.

Выходец из Хмельнитчины жил в Чикаго 4 года и работал водителем грузовика.

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Кроме украинца, в аварии погибли еще два человека, 11 получили травмы. Причиной столкновения называют плохие погодные условия. 

Друзья покойного собирают деньги, чтобы доставить его тело домой. Украинские дипломаты сейчас проверяют информацию и готовятся оказать помощь родственникам.

Авария произошла утром 8 декабря по местному времени. 

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