Столкновение почти 50 автомобилей в США: среди жертв масштабного ДТП был украинец
20:27, 12 декабря 2016Общество
1864
ДТП с участием почти полусотни авто произошло в штате Мичиган на прошлой неделе. Однако, только сейчас друзья украинца сообщили в соцсетях о его гибели.
В ДТП в штате Мичиган погибли три человека / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Выходец из Хмельнитчины жил в Чикаго 4 года и работал водителем грузовика.
Читайте такжеКортеж Эрдогана попал в ДТП по дороге в мечеть, есть пострадавшие (видео)
Кроме украинца, в аварии погибли еще два человека, 11 получили травмы. Причиной столкновения называют плохие погодные условия.
Друзья покойного собирают деньги, чтобы доставить его тело домой. Украинские дипломаты сейчас проверяют информацию и готовятся оказать помощь родственникам.
Авария произошла утром 8 декабря по местному времени.
Украинец погиб во время масштабной аварии в США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter