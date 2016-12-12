Временный глава полиции Львовщины подал в отставку – СМИ

Временно исполняющий обязанности ГУ НП во Львовской области Дмитрий Загария ушел с должности, написав рапорт об увольнении. Об этом сообщила журналистка Виктория Балицкая на своей странице в Facebook. Такую же информацию опубликовали и ряд львовских СМИ.

При этом Балицкая написала, что Загарию «дожали».

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«После отставки Деканоидзе это было ожидаемо. Она считалась с мнением людей. Но должны принять этот досадный факт - Дмитрий Загария идет», - написала она.

В то же время в самой полиции информации не подтверждают. Как пишет Zaxid.Net представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская заявила, что услышала информацию о его отставке от журналистов. Сам Загария пока недоступен для комментариев.