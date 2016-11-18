Аваков об отставке Деканоидзе: мы об этом договаривались год назад

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, находясь на базе расположения полка полиции особого назначения «Миротворец» в Боярке Киевской области.

Отвечая на вопрос о причинах отставки, он отметил, что «это плановое мероприятие, мы об этом договаривались год назад. Она поработала и приняла такое решение», – сказал Аваков.

Отвечая на вопрос о возможном давлении на Деканоидзе, он сказал: «Спросите у кого-то другого».

Также Аваков не ответил на вопрос о конкурсе на должность нового главы Нацполиции.

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«Когда я приму решение, я расскажу об этом подробно», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 828-р было принято решение уволить Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции Украины по собственному желанию.

На должность временно исполняющего обязанности председателя Нацполиции был назначен Вадим Троян.