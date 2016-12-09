Чиновник ГПУ "погорел" на взятке – НАБУ (фото)

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили во взяточничестве заместителя одного из отделов ГПУ. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что за взятку размером в 5 тыс. долл. чиновник ГПУ должен был повлиять на результаты внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ, инициированной НАБУ.

Речь идет о проверке, которая осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн грн государственных средств (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), начатого детективами Бюро в январе 2016 года.

Читайте такжеНАБУ проводит обыски на ряде государственных учреждений

«По версии следствия, преступление произошло из-за заключения договоров на оказание услуг по обслуживанию между Генпрокуратурой и рядом предприятий с признаками фиктивности», - говорится в сообщении.

Причастное к заключению этих договоров лицо — действующий заместитель начальника одного из отделов Генеральной прокуратуры Украины, по мнению детективов Бюро, пыталася передать 5 000 долл США посреднику для последующего их направления якобы одному из руководителей Государственной аудиторской службы Украины, о чем тот не знал. Чиновника ГПУ разоблачили "на горячем».

Лицо задержано по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4. ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение»). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Детективы Бюро проводят неотложные мероприятия для установления других возможных соучастников преступления.