В Севастополе высадились войска НАТО

Сегодня в Севастополе на базе Военно-морского института имени П.С.Нахимова начинаются командно-штабные компьютерные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» «Кооператив Марлин – 2006».

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в учениях задействованы военнослужащие из восьми стран - членов НАТО - Болгарии, Канады, Германии, Греции, Италии, Польши, Словении и Турции, шести стран - участниц программы НАТО «Партнерство во имя мира» - Албании, Азербайджана, России, Украины, Хорватии, и Финляндии, а также двух стран Средиземноморского диалога - Алжира и Израиля.

Кроме того, в качестве наблюдателей на учениях будут присутствовать представители двух стран Стамбульской инициативы в области сотрудничества - Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Общее руководство учений «Кооператив Марлин-2006» будет осуществлять командующий компонентом Объединенных ВМС НАТО в Нортвуде (Великобритания) адмирал сэр Джеймс БЕРНЕЛЛ-НАДЖЕНТ.

Страны - члены НАТО на «Кооператив Марлин – 2006» будут в основном представлены инструкторами, а группа военнослужащих из стран-участниц программы НАТО «Партнерство во имя мира» состоит из более чем 50 участников.

Цель проведения учений заключается в отработке оперативной совместимости стран-членов НАТО со странами-партнерами. В частности, при помощи компьютерных технологий на «Кооператив Марлин-2006» будут отрабатываться вопросы безопасности на подводных лодках, кораблях, самолетах и вертолетах, поиска и спасения аварийной подводной лодки, организации заправки горючим в море, эвакуации гражданских лиц в порту, безопасности стоянок кораблей и судов в местах базирования и на переходе по морю.

В ходе маневров с целью углубления оперативной совместимости между странами НАТО и странами-партнерами офицеры стран-членов Альянса будут передавать своим коллегам знания по существующим в НАТО концепциям и порядку осуществления действий. В перспективе, после приобретения теоретических знаний, участники учений смогут практически применить полученные навыки в ходе подготовки и проведения операций по реагированию на кризисную ситуацию.

Как отметили в Минобороны, военная техника и вооружения во время проведения учений задействованы не будут.

Командно-штабные компьютерные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» «Кооператив Марлин – 2006» будут продолжаться до 28 сентября.