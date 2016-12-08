Аэропорт "Борисполь" из-за непогоды приостановил обслуживание рейсов, "Жуляны" меняют расписание

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" временно приостановил обслуживание рейсов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

"В связи с аномально сложными метеорологическими условиями и интенсивным ледяным дождем временно приостановлено обслуживание авиарейсов аэропорта "Борисполь". Внимательно следите за изменениями в расписании рейсов на нашем онлайн-табло", - сообщили представители аэропорта.

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Также сегодня в связи с ухудшением погоды об изменениях в графике рейсов также сообщили в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны).

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в расписании рейсов появились изменения. Пожалуйста, следите за расписанием рейсов на on-line табло аэропорта", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

За 11 месяцев "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 17% – до 7,9 млн человек. При этом в ноябре аэропорт зафиксировал новый рекордный показатель роста пассажиропотока - количество обслуженных пассажиров по сравнению с ноябрем прошлого года выросло на 30% и превысило 660 тыс. человек.

По итогам 2016 года аэропорт планирует увеличить пассажиропоток на 15,4% - до 8,4 млн человек.