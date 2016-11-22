В аэропорту "Одесса" таможенники собирали "дань" - за смену "зарабатывали" 100 тысяч гривень (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в области, сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой блокировали схему систематического получения взяток работниками таможни в аэропорту.

«Установлено, что таможенники обложили «данью» частных предпринимателей, которые экспортировали и импортировали товары через аэропорт. Сотрудники спецслужбы выяснили, что «такса» за несоставление служащими админпротоколов составляла от 50 до 100 долл. за каждое багажное место. По предварительной информации, за смену таможенники «зарабатывали» до 100 тыс. грн», - рассказали в пресс-службе.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3. ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБ Украины задокументировали несколько эпизодов получения взяток таможенниками в аэропорту.

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Правоохранители задержали одного из работников таможни на рабочем месте при получении 1 тыс. грн от коммерсанта за беспрепятственное вывоз сигарет и мясных изделий.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности других таможенников, задействованных в коррупционной схеме.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, прокуратура Одесской области 21 ноября сообщила о подозрении инспектору таможенного поста «Одесса - аэропорт» Одесской таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следователи прокуратуры установили, что таможенник требовал и получил взятку от гражданина за беспрепятственное прохождение государственной границы Украины с грузом без его обязательной проверки сотрудниками фитосанитарной службы.