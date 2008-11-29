Погода на 30 ноября - 4 декабря

Завтра в Украине ожидается небольшой дождь, в западных и северных областях с мокрым снегом, ночью в восточной части, днем в западных областях без существенных осадков. Ночью и утром в Украине местами туманы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей до 8°, на Левобережье местами 1-3° мороза; днем 3-8° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 10-12° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

1 декабря - без существенных осадков, лишь ночью в восточной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. 2 декабря - в северных, центральных, а ночью и в западных областях небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков. Ночью и утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в Крыму до 16°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье, а 2 декабря и на Прикарпатье до 11° тепла; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла.

3-4 декабря - без существенных осадков, лишь 3 декабря в западных, а днем и в северных областях небольшой дождь (в Карпатах небольшие осадки). Теплая погода с температурой ночью 1-7° тепла, днем 6-12°; в южной части ночью 4-9° тепла, днем 10-14°, в Крыму до 17°.

В Киеве и области в воскресенье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 4-6°; по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°тепла.

1-2 декабря - облачно с прояснениями. 1 декабря без существенных осадков, 2 декабря небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

3-4 декабря - без существенных осадков, лишь днем 3 декабря небольшой дождь. Теплая погода с температурой ночью 2-7° тепла, днем 6-12°.