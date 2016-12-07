Украинское вещание на Донбассе: сигнал новой телебашни на Карачуне не достанет до оккупированных территорий
15:10, 07 декабря 2016Общество
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Экс-замминистра информационной политики Татьяна Попова заявила, что телевизионная вышка на горе Каранчун в Славянске из-за ограниченных технических характеристик не сможет транслировать сигнал на оккупированных территориях Донбасса, что идет вразрез первоначальным планам.
Новая телебашня на горе Карачун в Славянске / president.gov.ua
По словам Поповой, наиболее мощный передатчик новой вышки рассчитан на 20 кВт, что позволяет вести трансляцию в радиусе 67 километров, пишет Апостроф.
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"Соответственно на оккупированные территории сигнал не попадет, потому что они находятся дальше", - поведала Попова.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Славянске открыли восстановленную телебашню на горе Карачун, которая была разрушена во время боевых действий и будет передавать сигнал украинских вещателей.
Планировалось, что восстановление украинского вещания на Донбассе станет еще одним шагом для деоккупации региона.
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