Украинское вещание на Донбассе: сигнал новой телебашни на Карачуне не достанет до оккупированных территорий

По словам Поповой, наиболее мощный передатчик новой вышки рассчитан на 20 кВт, что позволяет вести трансляцию в радиусе 67 километров, пишет Апостроф.

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"Соответственно на оккупированные территории сигнал не попадет, потому что они находятся дальше", - поведала Попова.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Славянске открыли восстановленную телебашню на горе Карачун, которая была разрушена во время боевых действий и будет передавать сигнал украинских вещателей.

Планировалось, что восстановление украинского вещания на Донбассе станет еще одним шагом для деоккупации региона.