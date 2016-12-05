На Карачуне открыли телебашню для восстановления украинского вещания на Донбасс

На ее открытие приехал и президент Петр Порошенко, сообщает "Украинская правда".

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский оценил бюджет строительства башни в 7 миллионов гривен, а министр информационной политики Юрий Стець – в 8 миллионов.

Башня на Карачуне из-за географических особенностей региона не достигает линии разграничения, поэтому на Донетчине планируют установить еще одну башню – в Покровском.

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До этого открыть телебашню на Карачуне планировали 6 декабря, в День вооруженных сил Украины, однако из-за графика президента открытие перенесли на 5 декабря.

Ранее ее планировали открыть 5 июля – в день освобождения Славянска и Краматорска от боевиков, – однако пришлось отложить торжества.

"Сейчас в Донецкой области находятся сверхмощные передатчики, которые нам предоставила Республика Польша. Это тоже ключевой элемент обороны Украины", - сказал Петр Порошенко.

По его словам "восстановление украинского вещания на Донбассе станет еще одним шагом для деоккупации региона".

Юрий Стець сообщил, что за задержку сдачи башни на Карачуне есть наказанные, но отказался уточнить, кто именно и как именно.

В то же время, инженер донецкого филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Сергей Возник сказал УП, что сроки работ не были нарушены, потому что "такая башня строится 7 месяцев, а мы справились за 3,5".

Также он не подтвердил слова Стеця о дисциплинарных наказаниях: по его данным, никого в донецком филиале РРТ не уволили и не оштрафовали.

Таким образом, было восстановлено вещание 4 местных и 10 общенациональных телеканалов.