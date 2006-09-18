Зять Кучмы пригласил в Киев знаменитых трансвеститов (фоторепортаж)

На открытие музея современного искусства «Пинчук-Арт-центр» его хозяин пригласил эпатажную пару - международных тусовщиков Еву и Адель. Без бритых налысо трансвеститов в женских платьях не обходится ни один международный вернисаж, поэтому их появление в "Арена-сети" говорит о крутизне мероприятия.

Но главный адреналин события - пожар, который произошел во время праздничного фейерверка. В 21.20 на сцене вспыхнули декорации из пенопласта. Там на тот момент находилось свыше 300 человек.

Возгорание удалось ликвидировать силами обслуживающего персонала на протяжении 15-20 минут до прибытия пожарных машин.

Представители пожарной охраны рекомендовали не продолжать торжество. Поэтому часть запланированных мероприятий пришлось отложить. Ведущий поблагодарил присутствующих за то, что не испугались и заверил, что это мероприятие навсегда останется в их памяти.

В 22.00 на сцену вышел Виктор ПИНЧУК и сообщил, по его словам «две новости: плохую и хорошую». «Плохая заключается в том, что из-за отсутствия звука не состоится запланированная дискотека, а хорошая - в том, что все «участники пожара» получат по 50-100 граммов», - отметил В.Пинчук. Среди гостей были замечены Олег Рыбачук, Юрий Павленко, Ольга Сумская, Андрей Жолдак и Роман Виктюк

На презентацию музея вместе с мамой (женой Виктора Пинчука Еленой Франчук) пришел внук Леонида Кучмы - Роман.

Фото Ирины Черепинской