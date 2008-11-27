Чиновникам Винницкой мэрии урезали зарплату

Исполнительный комитет Винницкого городского совета в связи с кризисом решил ввести режим экономии бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соответствующем решении Винницкого горисполкома от 27 ноября.

Согласно решению, мэрия решила до конца 2008 года не увеличивать численность работников органов местного самоуправления и временно приостановить прием сотрудников на вакантные должности, а также временно запретила своим структурным подразделениям покупать автотранспорт, мобильные телефоны, ноутбуки, мебель и бытовую технику.

Также мэрия Винницы решила в ноябре-декабре уменьшить на 5% расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления, снизить на 5% расходы по приобретению расходных материалов и оплаты услуг, а также не проводить до конца 2008 года премирование должностных лиц органов местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров сократить бюджетные расходы на содержание государственного аппарата власти на центральном и местном уровнях минимум на 20%.