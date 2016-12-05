Меньше половины украинцев поддерживают создание единой поместной православной церкви – опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Отношение граждан Украины к некоторых религиозных лидеров и к созданию единой поместной православной церкви", проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года.

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Среди опрошенных 64,7% украинцев относят себя к православному вероисповеданию. В частности, как показали результаты исследования, наибольшее количество православных граждан (39,5%) идентифицируют себя с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

25,4% респондентов считают себя "просто православными", а 23,3% - относят себя к УПЦ Московского патриархата.

Вместе с тем 4,8% опрошенных сказали, что они верующие Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а 1,3% - непосредственно "приписывают" себя к Русской православной Церкви (РПЦ).

Из всех опрошенных греко-католиками считают себя 8,2%; протестантами - 1,2%, римо-католиками - 0,8%. При этом 12,7% опрошенных идентифицируют себя как "просто христиане".

Социологи отмечают, что среди церковных иерархов высочайшим доверием респондентов пользуется предстоятель глава УПЦ КП Филарет. Полностью или скорее ему доверяют 39,1% опрошенных, скорее или совсем не доверяют - 12,9%. Не знают его 23,5% респондентов.

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В свою очередь глава Украинской греко-католической церкви Святославу доверяют полностью или скорее доверяют 24,7% опрошенных, не доверяют совсем или скорее – 11,5%. Вместе с тем не знают такого 39,5% респондентов.

Главе УПЦ МП митрополиту Онуфрию полностью или скорее доверяют 20,7% респондентов, не доверяют совсем или скорее – 26,0%. Не знают его 31,0% опрошенных.

Главу УАПЦ митрополита Макария не знают 41,2% опрошенных. 20,3% респондентов полностью или скорее доверяют ему, совсем или скорее ему не доверяют - 13,4%.

Кроме того, среди тех опрошенных, которые считают себя православными, 44,3% поддерживают "необходимость создания в Украине "единой поместной православной церкви, независимой от других церковных центров за пределами Украины". 25% - не поддерживают эту идею, а 30,7% - не определились.

46,2% украинцев, которые относят себя к православным, поддерживают "обращение Верховной Рады Украины к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость) православной Церкви в Украине", 18,5% - не поддерживают, а 35,3% - сказали, что им трудно ответить.

21,6% православных считают, если единая украинская поместная православная церковь будет создана, то ее должен возглавить Филарет, 15,6% - видит на посту главы "личность, которую определит вселенский патриарх Варфоломей", 6,6% - видят на этой должности митрополита Онуфрия, а 2,9% - митрополита Макария. 52,8% православных затруднились с ответом на этот вопрос.

Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 118 поселениях (67 – городских и 51 – сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.