Налоговик-взяточник осужден к двум годам

В Ивано-Франковской области к двум годам заключения осужден налоговик-взяточник.

Как сообщили УНИАН в Управлении по борьбе с коррупцией в органах ГНС Государственной налоговой администрации Украины, в конце августа этого года в отдел по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы ГНА в Ивано-Франковской области обратился местный предприниматель с сообщением о вымогательстве у него взятки за непроведение налоговой проверки.

Работниками подразделения по борьбе с коррупцией в налоговых органах был задокументирован факт получения заведующим сектора контроля за расчетными операциями местной налоговой инспекции взятки в сумме 5,6 тыс. грн. Материалы были переданы в областную прокуратуру, которая сразу же возбудила уголовное дело.

26 ноября 2008 года дело слушалось в одном из местных судов Ивано-Франковской области. В ходе судебного разбирательства материалов уголовного дела вина налоговика была доказана полностью. Теперь уже бывшему налоговику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Преступник был взят под стражу прямо в зале суда.