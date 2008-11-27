ЕС намерен спасать автомобилестроение миллиардами евро

План оздоровления экономики Евросоюза, одобренный Еврокомиссией в среду, предусматривает, в частности, дополнительное выделение не менее пяти миллиардов евро на поддержку европейской автомобилестроительной отрасли, серьезно пострадавшей от мирового финансового кризиса, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС.

Так называемый "план подъема" экономики ЕС, который носит рекомендательный характер, официально представил в среду председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

По его словам, Еврокомиссия предлагает странам-членам Евросоюза выделить для подъема общей экономики 200 миллиардов евро. Баррозу отметил, это предусмотрено одобренным в среду исполнительной властью ЕС "планом подъема" европейской экономики, рассчитанным на ближайшие два года. Председатель Еврокомиссии сказал журналистам, что "170 миллиардов евро предстоит выделить членам ЕС, еще 30 миллиардов - из бюджета ЕС".

Баррозу назвал "исключительным" ответ Еврокомиссии на мировой финансовый кризис. "Наш ответ исключительный по размаху и амбициям", - сказал глава исполнительной власти ЕС, подчеркнув, что для борьбы с кризисом требуется координация действий - "на европейском уровне и на уровне национальных инструментов".

"Это (реализация плана) лучший способ защитить граждан и обеспечить устойчивый экономический рост", - сказал он.

"План подъема" экономики ЕС представляет собой рассчитанную на два года десятипунктную программу действий Еврокомиссии. В целом, речь идет о мобилизации всех имеющихся инструментов - фискальных, структурных и регулирующих - как на общеевропейском, так и национальном уровнях.

План будет вынесен на рассмотрение европейских лидеров на саммите ЕС в декабре.

РИА “Новости”