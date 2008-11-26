Пассажиров Аэросвита таки отвезут в... охваченный беспорядками Бангкок

Авиакомпания «Аэросвит» планирует отправить пассажиров сегодняшнего рейса в Бангкок, который был отменен из-за форс-мажорных обстоятельств, 28 ноября. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил директор по связям с общественностью авиакомпании «Аэросвит» Владимир ГАЙДАШ.

На вопрос, что будет в случае, если ситуация в аэропорту Бангкока не разрешится к тому времени, он ответил: «Это самый пессимистический сценарий».

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Аэросвит» отменила сегодняшний рейс в Бангкок в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Напомним, в Бангкоке, где продолжаются столкновения между участниками антиправительственной демонстрации и полицией, минувшей ночью прогремели 4 взрыва, ранены 12 человек. Заложниками политической обстановки стали около 3 тыс. туристов, находящихся в контролируемом демонстрантами здании аэропорта. Антиправительственные демонстранты штурмом взяли главный терминал международного аэропорта Бангкока вечером 25 ноября. Работа аэропорта приостановлена. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Таиланда Сомчая ВОНГСАВАТА и заявляют, что не покинут здание аэропорта до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования.